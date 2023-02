Carlos en Magda vieren gouden bruiloft

Ooit nodigde Carlos zijn Magda uit ten dans op het bietenbal in Sint-Eloois-Winkel. Daar sloeg de vonk over. Op 26 januari 1973 trouwden ze in de Gilde in Moorsele. Carlos werkte als meubelmaker, in een ververij en ‘in de tapijten’ bij Louis Depoortere. Magda werkte in een katoenspinnerij en sloot haar carrière af bij De Waak. Met zoon Laurens en kleinzoon Wouter wonen ze samen in de Mahoniestraat.

“We woonden eerst enkele jaren in de Caesar Gezellestraat tot we dit huis konden kopen. We hebben wel al een en ander meegemaakt, maar we zijn nu tevreden hier. Ik kan me goed bezig houden, met af en toe wat te knutselen, de tuin en we gaan graag naar Okra en Samana en soms het lokaal dienstencentrum Martha. Eén keer ben ik bij het vissen in slaap gevallen en werd ik wakker in het water”, lacht Carlos. Magda herinnert zich oliebollen. “Ik had het recept verdubbeld omdat ik bang was om te kort te hebben. De hele straat heeft toen oliebollen kunnen proeven.” Burgemeester Jan Seynhaeve eerde de trouwers. Vele genodigden kwamen een glaasje klinken op de gezondheid. (HV/gf)