Carlos en Christiane zijn 60 jaar getrouwd

Naar aanleiding van hun diamanten huwelijksverjaardag werden de 84-jarige Carlos Van Steenkiste en de 84-jarige Christiane Volckaert gehuldigd door het gemeentebestuur van Zulte.

Ze ontvingen naast het diploma van het koningshuis ook een bloemetje. Carlos en Christiane zijn geboren in Deinze. Ze leerden elkaar kennen op de Vlaamse kermis in Bachte-Maria-Leerne . Ze trouwden op 29 november 1963. Ze wonen nu in de Hoevestraat in Machelen.

Het diamanten echtpaar kreeg vijf kinderen, negen kleinkinderen en een achterkleinkind en er is nog eentje onderweg. Carlos was zelfstandige brandstoffenverdeler en Christiane deed het huishouden. Carlos gaat graag fietsen, terwijl Christiane zich bezighoudt met tekenen en schilderen. (MV)