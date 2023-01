Carlos en Christiane zijn 50 jaar getrouwd

Carlos Debeer en Christiane Feys uit de Hogeweg vierden op 28 december hun gouden huwelijksjubileum in Salons Denotter in Zedelgem. Carlos, geboren in Eernegem op 22 mei 1949 en Christiane Feys, geboren in Brugge op 21 november 1947, groeiden beiden op in Eernegem waar ze elkaar destijds leerden kennen bij de Chiro. Ze waren er hoofdleider. Het gezin werd gezegend met twee kinderen, Bart en Ilse, en intussen zijn er ook zes kleinkinderen. Ze gingen in Brugge wonen waar ze beiden werkten. Carlos was licentiaat Frans aan het Sint-Lodewijkscollege en Christiane werkte bij de belastingen. Het koppel kan genieten van een lekker etentje of van een bezoekje aan een tearoom in Brugge. Ze zijn ook echte muziekliefhebbers. Carlos houdt ook van een goed boek terwijl Christiane graag op stap gaat naar het Brugse stadscentrum. Schepen Franky Demon kwam het koppel namens het Brugse stadsbestuur feliciteren met hun huwelijksjubileum. (SR/foto SR)