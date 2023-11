Camilla en Willy vieren hun briljanten huwelijksjubileum

Camilla Bonte (85) van Ruddervoorde en Willy Vanderplancke (84) van Roeselare trouwden op het gemeentehuis van Passendale op 11 oktober 1958. 65 jaar later startten ze de feestelijkheden voor hun briljanten huwelijksjubileum in Koers in aanwezigheid van schepen van Cultuur Mieke Vanbrussel, die hen namens de stad feliciteerde. Het briljanten koppel woont in de Sint-Petrus en Paulusstraat.

De vonk sloeg over tijdens een rit op de lijnbus tussen Passendale en Zonnebeke. Willy werd via een leercontract meubelmaker. Enkele jaren later werd hij in 1959 rijkswachter nadat hij eerst een éénjarige opleiding in Schaarbeek had gevolgd. Zijn eerste standplaats was in Gent en daarna bijna 30 jaar in Kortrijk. Hij was lid van de bereden rijkswacht, een zwaantje zoals men in de volksmond zegt, en kon op 56-jarige leeftijd met pensioen. Camilla werkte kort als textielarbeidster bij de firma Cornelissen-Wyckhuyse en werd nadien huisvrouw en zorgzame moeder voor hun twee dochters Christa en Sonja, die na een ziekte (amper 45 jaar oud) overleed. Christa is getrouwd met Frans Van Gelder en woont in Roeselare. Valerie is hun kleindochter en woont met haar vriend Joachim in Oekene.

Zwak voor motoren

Willy had als zwaantje een zwak voor motoren en heeft lang een eigen moto gehad; hij was ook lid van de motorclub ‘De Easy Riders’. Hij was ook vele jaren secretaris van ‘Interpolitie en Veiligheid’, een vriendenclub in Kortrijk van rijkswacht, politie, brandweer en civiele bescherming. Camilla verzamelt hummels, keramieken figuren genoemd naar de kunstenares en kloosterzuster Maria Innocentia Hummel. De beeldjes worden gemaakt in een fabriek in het Duitse Rödental, onder toezicht van het klooster van Siessen, waar zuster Hummel woonde en werkte. Samen hebben ze veel gereisd, o.a. naar Canada en Florida, waar er een broer en een zus van Willy woont. Vele vakanties brachten ze door en nog steeds in het vakantiedomein van het leger in Koksijde. Gevraagd naar het recept van 65 jaar huwelijk zeggen beiden: “Water bij de wijn doen en veel kunnen verdragen. De karakters moeten passen”, besluit Willy. (AD)