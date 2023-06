Camiel en Raymonde 60 jaar gehuwd: “Elkaar ontmoet op bal in Lichtervelde”

Het echtpaar Camiel Baeckelandt – Raymonde Vroman uit de Azaleaweg vierde zijn 60-jarig huwelijksjubileum. Camiel en Raymonde werden een koppel op een bal in Lichtervelde.

Camiel Baeckelandt (82) werkte vroeger als timmerman en was ook in de bouw aan de slag. “Ik werkte eerst bij meubelfabriek Verschaeve in Torhout en eindigde mijn loopbaan bij een bouwbedrijf in Kortrijk”, vertelt Camiel. “Daar was ik eerst kraanman. Later werkte ik er in het depot van de betoncentrale”. Echtgenote Raymonde Vroman (83) was huisvrouw. Camiel en Raymonde leerde elkaar kennen op een bal in Lichtervelde. Ze huwden op 9 augustus 1963. De dag nadien volgde het kerkelijk huwelijk. Het echtpaar heeft twee kinderen en twee kleinkinderen. Camiel was ook bestuurslid bij AMC Staden, organisator van de jaarlijkse rally in de gemeente. (BCH/foto JCR)