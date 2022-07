Burgemeester Deerlijk Claude Croes en Evelyne Baert zijn gehuwd

Met een ‘corona-uitstel’ van twee jaar stapten burgemeester Claude Croes (48) en Evelyne Baert (46) in het huwelijk. Een lange feestelijke namiddag met na het officiële gedeelte in het gemeentehuis een receptie en aansluitend de inzegening van de relatie in de kerk van Sint-Lodewijk.

Verschillende burgemeesters uit de regio en ook Niels Destadsbader waren erbij. Het was eerste schepen Bert Schelfhout die de plechtigheid leidde. Hij omschreef het koppel als sociale en warme mensen. De raadszaal zat afgeladen vol en meermaals waren de woorden van Bert Schelfhout en op het einde ook die van schepen Louis Vandcrbeken gelegenheden voor een onderstrepend applaus.

Ook in de kerk was de sfeer nooit te zoeken. Applaus en op het einde samenzang ‘Lang zullen ze leven’. Een massa volk op het kerkplein. Zij waren allen getuige toen Croes een staaltje als vlaggenzwaaier ten beste gaf. (MVD)