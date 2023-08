Briljanten René en Maria uit Ingelmunster leerden elkaar kennen op Zotte Maandag in Pittem

René Geldhof en Maria Callens uit de Bollewerpstraat in Ingelmunster vierden hun briljanten huwelijksverjaardag. Het gemeentebestuur bracht thuis een bezoek.

René (94) werd geboren in de Bollewerpstraat, waar hij nog altijd woont. Hij volgde het lager onderwijs in Ingelmunster en studeerde aan het Sint-Jozefscollege in Izegem.

Boerderij

Daarna werkte hij op het ouderlijk bedrijf. Na het huwelijk bouwde hij – samen met zijn vrouw – de broeierij van kuikens verder uit. Ze bleven dit bedrijf runnen tot aan hun pensioen, waarna dochter Claudine en schoonzoon Christ de zaak verderzetten.

Maria (91) kwam ter wereld in Oostrozebeke. Zij studeerde in de Sint-Jozefsschool in Ingelmunster en trok daarna naar het pensionaat in Lendelede. Op 16-jarige leeftijd verliet ze de schoolbanken. Ze werkte op de ouderlijke boerderij. Na het huwelijk hielp ze in het bedrijf dat ze samen met haar echtgenoot uitbouwde.

Zotte Maandag

René was een handige harry. Hij kon allerlei klusjes probleemloos opknappen. Hij was ook liefhebber van de tuin en reed graag rond met zijn auto. Maria legde een kaartje met vrienden. Zolang het mogelijk was, deed ze het huishouden.

Maria leerde René kennen tijdens Zotte Maandag in Pittem. Op 12 augustus 1958 trouwden ze. Ze vestigden zich in de Bollewerpstraat. In 1993 verhuisden ze naar een nieuwbouw in dezelfde straat.

Tien achterkleinkinderen

De jubilarissen hebben drie kinderen: Martine (1959) trouwde met Johan Delmotte (Pittem), Carine (1962) trouwde met Hubert Vanspeybroek (Oostrozebeke) en Claudine (1971) huwde met Christ Allaert. René en Maria hebben negen kleinkinderen en tien achterkleinkinderen.

Burgemeester Kurt Windels bracht, samen met de schepenen Martine Verhamme en Nadine Verheye, een bezoek aan het briljanten echtpaar in hun woning in de Bollewerpstraat. Er werden enkele geschenken uitgereikt.