Briljanten jubileum voor Walter en Marie

Walter Heggerick (89) en Marie Vande Walle (88) stapten op 25 november 1957 in het huwelijksbootje. Het koppel mag zich voortaan een briljanten huwelijkspaar noemen.

Hun huwelijksverjaardag werd gevierd met familie, vrienden en een delegatie van stad Tielt. Het koppel woont langs de Schependomstraat in Tielt. Ze zijn ouders van vijf kinderen. Walter en Marie zijn grootouders van zeven kleinkinderen en overgrootouders van acht achterkleinkinderen. “Mijn mama groeide op bij de boerderij langs de Wingensesteenweg in Tielt”, vertelt dochter Carine. “Bij haar thuis verkochten ze gasflessen als gasleverancier en pa kwam geregeld om een gasfles. Zo leerden mijn ouders elkaar kennen. Nadien spraken ze af in de Beiaard in Tielt en daar sloeg de vonk echt over. Ze huwden en kwamen in Tielt wonen. Mijn pa vond werk bij de melkerij in Tielt. Hij haalde melk op bij de landbouwers en vervoerde de melk daarna in de tankwagen naar de melkfabriek. Mijn ma was huisvrouw.” (NS/foto WME)