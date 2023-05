Briljanten jubileum voor Renaat en Elisabeth uit Nieuwpoort

Renaat Vandooren (87) en Elisabeth Lycke (87) hebben hun briljanten huwelijksverjaardag gevierd. Ze waren amper veertien jaar toen ze elkaar leerden kennen in Stella Maris.

Elisabeth groeide op met haar broer en haar twee zussen. Ze volgde les in de naaischool en ging daarna als strijkster aan de slag in wasserij Defever. Ook Renaat stamt uit een gezin met vier kinderen. Hij ging naar school in het Sint-Bernarduscollege en leerde later de stiel van timmerman in een vakschool in Brussel. Na zijn legerdienst keerde hij terug naar Nieuwpoort.

Op 24 mei 1958 stapten Elisabeth en Renaat in het huwelijksbootje. Ze woonden een tijdje in Brussel, maar Elisabeth miste haar geboortestad enorm en samen keerden ze terug naar Nieuwpoort. Daar ging Renaat aan de slag bij het timmerbedrijf Dekeyser; hij werkte ook bij het Oostendse bedrijf Vancoillie, maar trok daarna naar de firma Brusselle in Nieuwpoort, waar hij de kost verdiende als modelbouwer. Op 56-jarige leeftijd ging hij met pensioen.

(PG)