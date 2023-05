Briljanten jubileum voor Marie-Thérèse en Frans

Thérèse Vercoutter (88) en Frans Lemaire (87) vierden hun 65ste huwelijksverjaardag. Alhoewel ze beiden uit een boerenfamilie kwamen, wilden ze zelf absoluut niet boeren. In de Moenaardestraat in Haringe baatten ze jarenlang een smidse uit.

Frans Lemaire werd geboren in Alveringem op 10 augustus 1935. Hij had nog een broer. De ouders van Frans hadden een boerderij. Op z’n veertiende stopte Frans met school in Hoogstade en hielp hij op de ouderlijke hoeve, en ging hij met zijn vader melk ophalen voor de melkerij van Lo. “Die melkronde was wel lastig met die bidons van 25 liter die steeds op de wagen moesten geladen worden, maar ik deed het graag”, zegt Frans. Hij is ook voor 24 maanden binnengegaan in het leger. “Maar na 18 maand was ik alweer thuis omdat ze te veel soldaten hadden. Nadien ben ik gaan werken in de metaalsector bij Vandecasteele op ‘Stavele Hoekjes’, en daar heb ik de stiel geleerd. Ik leerde Thérèse kennen in zaal Uilenspiegel in Izenberge. Zij viel voor mijn danskunsten. Toen op ‘t Haandekot in Haringe de smidse van Leon en Madeleine Catteeu verkocht werd, heb ik niet geaarzeld. Ik begon daar op 1 mei 1958 en we zijn net ervoor getrouwd”, zegt Frans.

Werken vanaf 14 jaar

Marie-Thérèse Vercoutter zag het levenslicht op 11 augustus 1934 tussen vier broers en vijf zussen op een boerderij in Izenberge. “Na de lokale meisjesschool trok ik op mijn elfde naar ‘t pensionaat in Waregem, waar ik altijd zes weken verbleef. Op mijn veertiende ging ik werken op het hof en bij andere boeren. ‘s Avonds breide ik graag. Ik heb dikwijls 50 kilogram zware zakken met voer gedragen voor onze honderd varkens en met ons Ford-tractortje heb ik veel suikerbieten naar Veurne gevoerd”, vertelt Treisje, die Frans al leerde kennen toen ze 15 jaar oud was.

Twee dagen Expo ‘58

Na hun huwelijksfeest in Izenberge op vrijdag 26 april 1958, trokken Frans en Treisje op huwelijksreis naar de Expo in Brussel. Ze vertrokken op zaterdag met een 2 pk’tje, sliepen een nacht in een Brussels goedkoop hotel, en kwamen op zondag al terug. Het werd toen tijd voor een leven hard werken. Frans en Marie-Thérèse bouwden een bloeiende zaak uit, met cliënteel tot ver in Frans-Vlaanderen. Het echtpaar bleef kinderloos.

Veel tijd voor hobby’s is er nooit geweest, maar wel werd er tijd vrijgemaakt om naar de motorcross te gaan kijken. Er werkten drie knechten in de zaak, en er waren ook altijd inwonende familieleden in het gezin. Frans zette zich ook dertig jaar in voor de vrijwillige brandweer van Roesbrugge. Thérèse ging veel mee met dagreizen met de autocar, iets waar Frans “tijd noch goesting voor had”.

Woonzorgcentrum

Frans Lemaire woont sinds 23 juni 2022 op zorgafdeling Avondliedeke in Proventier. Voordien woonde hij bij zijn ‘smidse’ in de Moenaardestraat in Haringe. Marie-Thérèse bleef nog even in Haringe wonen. In juli 2022 verhuisde ze naar een assistentieflat boven het dienstencentrum De Bres. Deze flat ligt dicht bij Proventier. “Op die manier kan Marie-Thérèse dagelijks naar Proventier komen om Frans gezelschap te houden. Samen genieten ze van de aangeboden kook- en spelactiviteiten die op de dienst plaats hebben. Daarnaast legt Frans op woensdag graag een kaartje met enkele medebewoners in de Bistro. Rekening houdend met hun leeftijd verkeren ze allebei in een tamelijke goede gezondheid”, zegt Gregory White van de Sociale Dienst van Proventier. (AHP)