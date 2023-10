Briljanten jubileum voor Maria en Wilfried uit Knokke

Op 18 september 1958 stapten Wilfried Van Landschoot en Maria Cromheecke in het huwelijksbootje. Op zondag 1 oktober 2023 vierden ze hun briljanten huwelijksjubileum in restaurant Ter Doest in Lissewege.

Schepen Bert De Brabandere feliciteerde het koppel namens het gemeentebestuur en het Koninklijk Paleis. Het echtpaar heeft 1 zoon Peter en 2 kleinkinderen, Julie en Gaëlle. Hun achterkleinkind Leonore is 3 maand oud.

Wilfried en Maria woonden rechtover elkaar in Maldegem. Wilfried was ambtenaar bij het Ministerie van Openbare Werken en vervulde daar de functie van hoofdtechnicus. Hij verwierf ook de eretitel van Ridder in de Leopoldsorde. Maria was huishoudster en zelfstandig naaister.

In hun vrije tijd houdt het briljante(n) koppel van fietsen, wandelen en lekker eten.