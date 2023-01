Briljanten jubileum voor Jeanne en Jozef

Op zaterdag 14 januari kregen Jeanne Dewaele (86) en Jozef Devolder (87) het schepencollege over de vloer om hen te feliciteren met hun 65ste huwelijksjubileum.

“Ik ben geboren in Zonnebeke op 19 november 1935 in een gezin met 12 kinderen”, vertelt Jozef. “Na enkele jaren zijn we door de werksituatie van mijn vader naar Zwevezele verhuisd, waar ik tot mijn 14 jaar school liep. Daarna ging ik werken in de vlasverwerking en later ben ik seizoensarbeid gaan doen in de cichoreifabrieken in Frankrijk. Nadat mijn vader al enkele jaren overleden was, ben ik op mijn 15 jaar ook mijn moeder verloren, waarna ik bij een oudere broer ben gaan inwonen.” Jeanne is geboren en getogen in Pittem. Ze werd geboren op 22 november 1936. “Ook ik kom uit een groot gezin. We waren thuis met elf en ik ben zelf de helft van een tweeling. Mijn tweelingzus is getrouwd met een broer van Jozef. Mijn schooljaren heb ik doorlopen aan de Kriekeschool en op mijn 14de heb nog twee jaar naaischool gevolgd”, zegt Jeanne.

Broer en zus

“We hebben elkaar leren kennen in het café De Zwaan in Zwevezele, dat uitgebaat werd door mijn broer”, zegt Jozef. “Op 3 januari 1958 zijn we getrouwd, samen met de tweelingzus van Jeanne en mijn broer.” Het koppel heeft twee zonen Martin (59) en Danny (60) en twee kleinkinderen Mathio en Joy. Er zijn ook al twee achterkleinkinderen Georges en Livia. (JG)