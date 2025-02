Briljanten jubileum voor Daniël en Angela

Daniël Claerhout en Angela Vandewalle mochten onlangs hun 65ste huwelijksverjaardag vieren. Beiden zijn afkomstig uit Ruiselede, waar ze nog steeds wonen. Daniël werkte onder andere bij het Penitentiair Landbouwcentrum en als nachtwaker bij Bloso in Nieuwpoort. Angela werkte als atelierleidster bij de firma Bergez, beter bekend als Bewico. Ze leerden elkaar kennen op oudejaarsavond in cinemazaal de Rysig. Ze wonen intussen al vele jaren in de Tuinwijk, waar de deur altijd wijd open heeft gestaan voor alle neefjes en nichtjes. Daniël was vroeger een fervent duivenmelker, maar het koppel geniet ook van een spelletje Rummikub. Ze gaan graag op stap of trekken er op de fiets op uit. Hun deur staat open voor familie en vrienden. (LDW/foto LDW)