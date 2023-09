Briljanten huwelijksliefde voor Wilfried en Godelieve

Het echtpaar Wilfried Defever (geboren in Bredene op 15 mei 1935) en Godelieve Houtteman (geboren in Brugge op 24 januari 1934) uit de Canadezenstraat in Lissewege vierde onlangs zijn briljanten huwelijksjubileum in restaurant Ter Spinde in Stalhille. Ze hebben elkaar leren kennen op de werkvloer bij Glaverbel in Zwankendamme. Ze waren toen beiden 18 jaar en actief als bediende. In 1958 zijn ze in het huwelijk getreden. Hun huwelijksreis ging richting de Moezelstreek in Duitsland waarvoor ze een Citroën 2 PK hadden gehuurd. Ze kregen met Marc en Godelieve twee kinderen waarna Godelieve thuis bleef van werken om voor de kinderen te zorgen en intussen zijn er al zes kleinkinderen met Famke, Silke, Diede, Ines, Pieter en Elsie en vier achterkleinkinderen met Stan, Emiel, Renée en Miro. Wilfried runde vele jaren de wasserij die zijn vader in 1948 had opgericht. Nu geniet het koppel van een welverdiend pensioen. Het was schepen Minou Esquenet die het koppel ging feliciteren met zijn briljanten huwelijksjubileum. (SR/foto SR)