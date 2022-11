Briljanten huwelijksjubileum voor Wilfried en Georgette in Wingene

Wilfried Vandewiele (91) en Georgette Devooght (90) vierden hun briljanten huwelijksverjaardag. De jubilarissen kregen een hartelijke ontvangst in het gemeentehuis. Op 8 november 1957 stapten ze in het huwelijksbootje.

Wilfried woonde in de Fazantedreef in Wingene. Na het schoollopen werkte hij thuis mee op de boerderij. Hij vervulde 22 maanden legerdienst. Georgette groeide op in Sint-Pietersveld. Ze leerde Wilfried kennen op een retraite in de kerk van Wildenburg.

Na hun huwelijk kocht het koppel een hoeve langs de Beernemsteenweg in Wingene. Ze werden ouders van twee kinderen. De familie is rijkelijk aangevuld met vier kleinkinderen en vijf achterkleinkinderen.

(NS)