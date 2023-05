Briljanten huwelijksjubileum voor Roger en Marie

De 95-jarige Roger De Ruyck en de 88-jarige Marie Vermeeren vierden hun briljanten huwelijksjubileum op het gemeentehuis in Olsene.

Roger werd geboren in Vinkt en Marie in Machelen. Ze leerden elkaar kennen op Petegem Kermis in de “Pulle”. Op 11/04/1958 stapten ze in het huwelijksbootje in Machelen. Ze wonen nu in de Zandweg in Machelen. Ze hebben 1 kind en 1 kleinkind en 2 achterkleinkinderen. Roger was actief in de tabak bij Van Der Cruyssen. En Marie deed de huishouding. Beiden houden ze zich nog bezig in de tuin. (MV/foto MV)