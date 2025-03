Briljanten huwelijksjubileum voor Roger en Denise

Roger Janssens en Denise Vogelaere uit de Westkerkestraat vierden hun briljanten huwelijksjubileum. Op 27 februari 1960 gaven ze elkaar het jawoord.

Roger (85), afkomstig uit Brugge, en Denise (83) uit Gistel, leerden elkaar kennen in dancing Luxus in Oudenburg. Dat was toen een populaire dansgelegenheid met een bijhorende winkel. Na hun huwelijk vestigden ze zich in Oudenburg, waar ze eerst een huis huurden in Ettelgem voordat ze hun intrek namen in hun nieuwbouwwoning in de Westkerkestraat.

Roger werkte twintig jaar in Wallonië en was enkel in het weekend thuis. Nadien bouwde hij een carrière uit in de bouwsector als kraanman, terwijl Denise actief was in een viswinkel en seizoenswerk deed in hotels en restaurants. Daarnaast zorgde ze zes jaar lang voor haar inwonende moeder.

Glaasje champagne

Uit hun huwelijk werden drie zonen geboren: Danny, Johnny en Ronny. Helaas verloren ze Danny op 30-jarige leeftijd na een tragisch arbeidsongeval. Vandaag zijn Roger en Denise de trotse grootouders van vier kleinkinderen en twee achterkleinkinderen, een tweeling.

“Ik doe momenteel vooral het huishouden en ga boodschappen doen met de fiets. Ik moet er elke dag steeds vroeg uit voor de verpleegster die langs komt voor de verzorging van Roger. Hij leest wel nog dagelijks de krant”, vertelt Denise. “Burgemeester Anthony Dumarey kwam, samen met schepen Stefaan Reynaert, langs om ons te feliciteren. Ze brachten ook de gelukwensen over namens het Koninklijk Paleis. Ik had gezorgd voor een glaasje champagne en een stukje taart, zodat we samen konden klinken op ons 65-jarig huwelijk.” (SVE)