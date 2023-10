Briljanten huwelijksgeluk voor Roger en Odette uit Lichtervelde

Roger Meersschaert (87) en Odette De Beer (85) trouwden 65 jaar geleden op 9 augustus 1958. Roger is Lichterveldenaar, Odette is afkomstig uit Diksmuide.

Ze wonen in de Statiestraat. Het koppel heeft drie zonen: Geert, Filip en Johan. Er zijn acht kleinkinderen en twaalf achterkleinkinderen. Roger werkte vroeger als chauffeur bij een nieuwkuis in Diksmuide.

Café De Statie

Odette heeft 38 jaar café gehouden, café De Statie aan het station. In 1998 is ze hiermee gestopt. Het café werd afgebroken voor de bouw van de tunnel. Het koppel fietst graag, en is lid van fietsclub Vief, waarbij ze wekelijks een ritje van om en bij de 40 kilometer fietsen. Voor hun briljanten jubileum werden ze ontvangen door het gemeentebestuur.