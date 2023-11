Briljanten huwelijksgeluk voor Michel en Christianne

Michel en Christianne Delaere-Baert uit de Oliekouterstraat vierden hun briljanten huwelijksjubileum. Naar aanleiding hiervan werden ze ontvangen in de raadszaal van het gemeentehuis.

Michel (87) studeerde in de Sint-Jozefsschool en ook in de gemeenteschool. Op 14-jarige leeftijd ging hij werken in De Mokette in de Oostrozebekestraat. Twee jaar later trok hij naar de borstelfabriek Sintobin in Izegem, waar hij 21 jaar was ingeschreven. Daarna werkte hij in de houthandel Devriendt in de Kortrijkstraat. Michel stond er 16 jaar op de loonlijst. Dan ging hij met brugpensioen. Christianne (86) liep school in het klooster, waarna ze nog twee jaar de naaischool volgde. Ze werkte in schoenenfirma’s Defauw en later bij Pareit, allebei in Izegem. Ze was ook enkele jaren ingeschreven in de wasserij Rapid in de Meulebekestraat. Christianne was eveneens enkele jaren de vaste poetsvrouw bij Foto Pollie in de Bruggestraat.

Legerdienst

Vroeger was Michel een vinkenliefhebber. Hij speelde ook met de haantjes, kweekte parkieten en legde graag een kaartje. Hij is lid van de petanqueclub van De Ermitage in de Weststraat. Christianne kijkt graag televisie. Michel leerde Christianne kennen tijdens zijn legerdienst. Voordien had hij haar al opgemerkt, maar de liefdesvonk sloeg pas over tijdens zijn dienstplicht. Enkele soldaten besloten een brief te schrijven naar een meisje. Michel schreef er een naar Christianne. Later kwam hij haar tegen in de Welvaart en ze werden een koppel.

Op 24 oktober 1958 stapten ze in het huwelijksbootje. Eerst woonden ze in de Meulebekestraat. In 1976 verhuisden ze naar de Oliekouterstraat. Ze hebben drie kinderen. Carmen (1964) trouwde met Jean-Claude Vandamme (Bruggestraat), Dorine (1969)) trouwde met Beny Ryckoort (Von Plothoplein) en Bart (1973 – Oliekouterstraat). De jubilarissen hebben twee kleinkinderen (Björn en Shari) en een achterkleinkind (Ellie-Nora). Het briljanten echtpaar werd ontvangen in het gemeentehuis. Daarna trok de familie naar restaurant Berkenhof in Pittem. (Patrick D.)

