Briljanten huwelijksgeluk voor Maria en Michel

Michel Dezwarte (91) en Maria Vanheste (90) uit Lo waren op 24 mei precies 65 jaar getrouwd. Het briljanten paar vierde hun huwelijksjubileum in De Kroon in Esen. Michel is geboren en getogen in Lo, waar hij op 16 september 1931 werd geboren. Maria zag het levenslicht in Lampernisse op 19 april 1933. Michel was net geen 27 jaar toen hij zijn oog liet vallen op Maria. Ze huwden op 24 mei 1958. Na hun huwelijk kwam het koppel in de Zuidstraat in Lo wonen. In 1967 bouwden ze een nieuwe woning, waar ze vandaag nog altijd woonachtig zijn. Michel was chauffeur bij de firma De Brabander. Hij bleef daar tot hij in 1977 door een ongeval noodgedwongen moest stoppen. Maria was voltijds huisvrouw. Het gezin breidde uit met drie kinderen: Annie, Wim en Christine. Vandaag zijn er al zeven kleinkinderen en één achterkleinkind. Maria was ook een nicht van wijlen burgemeester van De Panne Willy Vanheste. Nu geniet Michel van een toertje met de wagen samen met zijn dochter, waarbij een stop in café De Vate voor een fris pintje een hoogdag is. Maria houdt dan weer van een babbeltje met de buren. Samen kijken ze graag naar Blokken of naar de koers. Het stadsbestuur van Lo-Reninge kwam langs om de jubilarissen te feliciteren. (KVCL/foto RVL)