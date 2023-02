Briljanten huwelijksgeluk voor Julien en Gerarda uit Ingelmunster

Julien en Gerarda Carlier-Desmedt werden ontvangen in het gemeentehuis ter gelegenheid van hun briljanten bruiloft.

Julien (87) volgde het lager onderwijs op de Ginste in Oostrozebeke. Op veertienjarige leeftijd ging hij werken in de weverij Despa in de Kalbergstraat in Oostrozebeke, waar hij zes jaar was ingeschreven. Daarna was hij 40 jaar verkoper in de San Marino in Hulste, nu Supra Bazar. Samen met zijn echtgenote was hij daar ook een tiental jaar conciërge.

Gerarda (92) studeerde eveneens in de Ginsteschool in Oostrozebeke. Na de schooljaren werkte ze als dienstmeid en een beperkte periode in de weverij Verstraete in Oostrozebeke. Na het huwelijk werkte ze als conciërge in San Marino in Hulste. Ze stond ook in voor het huishouden.

Julien en Gerarda waren jarenlang lid van de Vlaamse Wijnkamersgilde. Ze waren ook actief bij de Aviflorastappers. Nu zijn ze nog aangesloten bij OKRA en bij de Vlaamse Actieve Senioren. Ze voelen zich ook thuis bij Tuinhier/De Volkstuin. Gerarda trok op latere leeftijd naar de kunstacademie, waar ze de schildertechniek aanleerde. Het echtpaar staat nog samen in voor het huishouden. Van een gezonde maaltijd koken tot poetsen: ze doen het samen.

Julien en Gerarda zijn afkomstig uit Oostrozebeke. De moeder van Julien ging op bezoek bij de moeder van Gerarda, want ze was ziek. Toen ze thuis kwam, zei ze aan haar zoon dat hij best een handje ging toesteken om de dieren te verzorgen. Julien ging langs en kwam naar huis met… Gerarda. Op 17 januari 1958 gaven Gerarda en Julien aan elkaar hun jawoord. Ze woonden een tijdje bij haar ouders in Oostrozebeke. Daarna verhuisden ze naar Wakken. In 1966 vestigden ze zich als conciërge in een woning van San Marino in Hulste. Daarna woonden ze in de Brugsesteenweg in Hulste.

In 1991 kwamen ze op een appartement van de Beukendreef in de Stationsstraat wonen, rechtover het kasteel. Ze hebben twee kinderen: Marnix (1959) trouwde met Carmen Vandorpe (Marke) en Sabine (1963) trouwde met Bernard Deforce (Torhout). De dochter en schoonzoon houden een chambre d’hotes in Frankrijk open. De jubilarissen hebben drie kleinkinderen en een achterkleinkind, Lars.

(Patrick D.)