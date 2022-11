Briljanten huwelijksgeluk voor Andre en Simonne uit Komen

In het wzc Paul Demade bracht burgemeester Alice Leeuwerck een bezoek aan Andre Platteeuw en Simonne Debacker naar aanleiding van hun briljanten huwelijk.

Andre en Simonne huwden op 24 oktober 1952 in het stadhuis van Komen. Andre werd geboren op 26 september 1929 en was van vele markten thuis. Zo was hij landbouwer, leerlooier, beroepsmilitair en ook nog timmerman in de bouw. Simonne werd geboren op 18 februari 1935. Zij was een tijd bobijnster om nadien huishoudelijk werk te verrichten in scholen en privéwoningen.

Het gezin telt drie kinderen, Arlette, Alain en Annie, die hen zeven kleinkinderen bezorgden. Het echtpaar woonde in de Houthemstraat, tot ze in juni 2021 besloten om zich te vestigen in La Chantellenie in Waasten, om vervolgens definitief naar Home Paul Demade te verhuizen.

Op de foto bemerken we het briljanten echtpaar Andre Platteeuw en Simonne Debacker in het gezelschap van burgemeester Alice Leeuwerck, Sophie Vandewynckel (directeur OCMW kinderen) en de schoonkinderen tijdens de viering in Home Paul Demade.