Briljanten huwelijksgeluk voor Alfons en Jacqueline

Het echtpaar Alfons Malengier, geboren in Sint-Andries op 18 februari 1937 en Jacqueline Ysenbrandt, geboren in Brugge op 14 februari 1938 uit de Pastoriesstraat in Sint-Andries vierde op zaterdag 22 juli het briljanten huwelijksjubileum. Dat gebeurde in zaal de Schelpe in Snellegem.

De twee leerden elkaar vroeg kennen toen ze beiden werkten in de boekbinderij van Desclee De Brouwer. Na hun huwelijk kregen ze vijf kinderen: Carine, Dany, Christine, Patrick en Sabine. Verder hebben ze nog negen kleinkinderen en acht achterkleinkinderen. Alfons was vele jaren cipier in Brussel maar werkte ook een tijdlang voor de stad Brugge bij de ruim- en reinigingsdienst. Jacqueline was huismoeder en zorgde voor de vijf kinderen. (SR/foto SR)