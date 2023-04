Briljanten huwelijk voor Yvonne en Ismael

Ismael en Yvonne Merlevede-Labaere vierden op 29 maart hun briljanten bruiloft. Op 29 maart 1958 huwden ze in Vlamertinge. Yvonne werd er geboren in 1936. Ismael, twee maanden jonger, is afkomstig uit Poperinge. Als jonge tieners, ze waren 14 jaar, leerden ze elkaar kennen in Ieper. Ismael ging naar het VTI en Yvonne naar de Heilige Familie. Ismael maakte carrière bij het technisch team van het Speciaal Interventie Eskadron van de rijkswacht. In 1986 zwaaide hij af. Yvonne bekommerde zich om het huishouden en hun dochter Deborah. Yvonne en Ismael hebben ook een kleinzoon Sam. Voor ze zich vestigden in Westende, woonden ze in Zuid-Frankrijk in de streek Les Cévennes bij Montpellier. Ze bouwden er hun eigen huis en hebben er 30 jaar gewoond. Naar eigen zeggen de mooiste periode van hun leven. (PG/foto LC)