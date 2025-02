Briljanten huwelijk voor Maria en Franz

Op zondag 26 januari vierden Franz D’Hulster (88) en Maria Verhoest (90) hun briljanten huwelijksfeest in zaal Huibrecht in Merkem. Franz is geboren in Klerken en Maria in Esen. Het paar huwde in Esen op 25 februari 1960. Na hun huwelijk gingen ze bijwonen op de hoeve van de ouders van Maria in Esen, waar ze nu nog altijd wonen. Maria woont al 90 jaar op dezelfde hoeve. Het paar kreeg drie kinderen. Marc D’Hulster (†) was gehuwd met Rika Ampe. Hun kinderen en kleinkinderen zijn: Pieter, Jasmine en Jan, en Florine. Martine D’Hulster is gehuwd met Jean Druant. Hun kinderen en kleinkinderen zijn: Delphine en Brecht met Oscar en Urbain, Joachim en Kelly met Elza en Miel, Romina en Karel met Korneel en Mona, Laurens en Romy met Léa en Jef. Mia D’Hulster is gehuwd met Geert Van de Sompele. Hun kinderen en kleinkinderen zijn: Ruben, Jasper, Shauni met Ehan en Baptiste. Frans was landbouwer en Maria meewerkende echtgenote. Maria houdt van bloemen en bloemstukjes maken, breit graag en Franz rijdt mee met de KGB wielertoeristen, is heel sociaal en zit in het bestuur van diverse verenigingen. Hij is vooral iemand die graag onder de mensen is. (foto ACK)