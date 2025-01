Briljanten feest voor Rolanda en Daniël

Zondag 12 januari vierden Daniël De Coster en Rolanda Verkeyn uit de Bosserijstraat hun briljanten huwelijksverjaardag. Daniel werd geboren op 22 april 1939 in Veldegem en werkte eerst in de glasfabriek van Zwankendamme en later bij de Claeyson in Zedelgem. Rolanda – oma Laura genoemd door haar kleinkinderen – zag het levenslicht op 15 augustus 1939 in Ruddervoorde. Ze zorgde voor het huishouden bij Leon Dekeyzer. Hun huwelijk vond plaats op 9 januari 1960 in Ruddervoorde en werd bezegeld door de geboorte van twee dochters, Conny (gehuwd met Rik Moeyaert) en Susy (gehuwd met Geert Stubbe). Ze zijn de opa en oma van 8 kleinkinderen en 12 achterkleinkinderen. (GST/foto GST)