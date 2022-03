Briljanten echtpaar Roger en Ann leerde elkaar kennen in café ’t Kruiske

Roger Vanhie en Ann Maertens uit de Dahliastraat zijn 65 jaar getrouwd. Het briljanten echtpaar leerde elkaar kennen in café ’t Kruiske in Sint-Eloois-Winkel. Roger Vanhie werd geboren op 2 oktober 1934 en is 87 jaar. Hij groeide samen met zijn zus en twee broers op in Sint-Eloois-Winkel. Anna werd geboren op 24 april 1936 en is 85 jaar. Zij groeide met haar drie broers en drie zussen op in Lendelede.

Anna en Roger ontmoetten elkaar in café ’t Kruiske in de Gullegemsestraat in Sint-Eloois-Winkel. “Het café werd uitgebaat door een tante en nonkel van zowel Roger als van mij”, zegt Anna. “Ik stond er achter de toog. Roger vertelde me dat hij toen in zichzelf zei: Wat een schoon meiske is dat! En hij vroeg me onmiddellijk ten dans. Eerlijk? Ik was écht gecharmeerd door die vraag van Roger en ging mee naar de dansvloer. Het was het begin van onze lange romance.”

Roger en Anna huwden in Lendelede voor de wet op 22 februari 1957 en een dag later had hun kerkelijk huwelijk plaats in de parochiekerk Sint-Blasius. “We woonden eerst veertien maanden in de Krekelstraat in Ingelmunster en verhuisden dan naar Lendelede waar we ook gebleven zijn.”

Naaister en voetballiefhebber

Roger was putboorder van beroep en werkte eerst bij A. Vyncke in Gullegem. “Toen zijn broer Lucien zelfstandig putboringen en waterzuivering deed, mocht hij bij hem gaan werken. Ik naaide graag en werkte tot aan de geboorte van onze tweede dochter Sabine bij de firma Neirynck-Holvoet in de Stationsstraat. Daarna bleef ik thuis.”

Anna en Roger hebben twee dochters: Katrien die overleed in 2013 en Sabine. Ze zijn de trotse grootouders van Cedric, Kenneth, Kevin en Kjell en de al even trotse overgrootouders van Bas en Renée. Roger was een groot voetballiefhebber en ging met vrienden vaak kijken naar de thuiswedstrijden van Winkel Sport. Anna ging intussen een babbeltje slaan bij een nicht. Of ze hield zich bezig met een of ander handwerkje. Roger verblijft nu in woon-zorgcentrum Aksent omdat zijn gezondheidstoestand het niet meer toelaat om thuis verzorgd te worden. “Ik woon nog altijd in de Dahliastraat”, besloot Anna. (IB/foto Frank)