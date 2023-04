Briljanten bruiloft voor Gilbert en Lilianne uit Knokke-Heist

Op woensdag 12 april vierden Gilbert Vancaillie en Lilianne Vergauwen hun 65ste huwelijksverjaardag bij hen thuis in de Knokkestraat. Schepen Bert De Brabandere feliciteerde het koppel in naam van het gemeentebestuur en het koningshuis in aanwezigheid van overburen Rik en Judith De Bree en sympathisante Rosa Desloovere.

Het echtpaar heeft twee kinderen: Ria en Sabine. Sabine is kinesiste in Indiana in de USA. Ria werkt als apotheker in Tervuren. Het briljanten paar heeft ondertussen vijf kleinkinderen. Gilbert en Lilianne groeiden beiden op in Zedelgem en kenden elkaar dus reeds van in hun jeugdjaren.

Romantische liefdesbrief

Lilianne was opvoedster in Oostduinkerke. Haar broer kwam met de scooter naar de zee in Oostduinkerke en bracht Gilbert mee. Daarna stuurde Gilbert haar een romantische liefdesbrief om haar beter te leren kennen. Het amoureuze opstelletje maakte blijkbaar indruk want de klik kwam er meteen…

Lilianne liep school in Brugge en volgde daarna een opleiding opvoedster in Tervuren. Haar eerste stage deed ze in Mons en daarna in het dorpje Dongelberg in Waals-Brabant waar ze nadien bleef werken.

Cultuurdrager

Gilbert is onderwijzer geweest in het Sint-Bernardusinstituut, de huidige Margaretaschool in de Sportlaan. Hij zong ook in het kerkkoor, was een uitstekende voetballer en trainer. Als jongeman zat hij in tal van culturele en sportverenigingen.

In 2007 werd hij op voordracht van Volksontwikkeling in het Cultuurcentrum Scharpoord bekroond tot Cultuurdrager. Lilianne heeft geen specifieke hobby’s, maar leest wel graag.