Briljant voor Willi Houck en Paula Depuydt

Willi Houck en Paula Depuydt zijn 65 jaar getrouwd. Paula werd geboren in Woumen op 2 oktober 1933. Als oudste meisje van in totaal acht kinderen moest ze meewerken in het huishouden, ook tijdens de moeilijke oorlogsjaren. Ze ging naar de huishoudschool in Vladslo en leerde er de dingen waar ze goed in was als moeder: poetsen, naaien, lekker koken, ook een mondje Frans. Als jonge vrouw ging ze werken in het vakantiecentrum Zon & Zee in Westende. Daar leerde ze Willi kennen, geboren in Gistel op 27 oktober 1935. De vonk sloeg meteen over. Willi had het college in Oostende achter de rug en was aan de slag als bankbediende bij de Bank Van Brussel, later BBL en nu ING. De twee trouwden op 10 mei 1958 en woonden eerst in Snaaskerke alvorens naar de Putbekestraat in Gistel te trekken. Samen kregen ze drie kinderen: Martine, Katrien en Geert. “Al die jaren heeft Paula zich met hart en ziel ingezet om de kinderen een warme thuis te bieden, met dagelijks vers gekookt eten. Haar vers gemaakte garnaalkroketten zijn nog altijd legendarisch”, klinkt het bij de familie. “Willi werkte bij de bank. Eenmaal thuis kon hij zich uitleven in de moestuin. Van koken heeft Willi geen kaas gegeten, al was hij wel al die jaren de chef van de barbecue. En natuurlijk mocht de radio of de cd-speler niet ontbreken: muziek zorgde voor ambiance en na enkele sangria’s ging het hele gezelschap aan het dansen.” In 2020 verhuisde Paula naar het woonzorgcentrum, op een boogscheut van de Putbekestraat. Elke dag gaat Willi ‘zijn’ Paula bezoeken. En dan zie je dat de liefde en genegenheid er nog steeds is, ook al kan Paula het misschien niet meer in woorden uitdrukken. Na 65 jaar vormen ze nog steeds een warme eenheid.” (TVA/foto PM)