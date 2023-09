Briljant voor Werner en Annie uit Zwevegem

Onlangs werd het briljanten huwelijksjubileum gevierd van Werner Depraetere en Annie Ovaere. Ze huwden 65 jaar geleden op 23 mei.

Schepenen Degezelle en Spincemaille gingen het echtpaar feliciteren. Werner werd op 8 september 1936 in Stasegem geboren. Hij was bediende bij Bekaert. Hij was ook jarenlang bestuurslid van het Groen- en Bebloemingscomité, secretaris bij NSB-Zwevegem en vicevoorzitter van de ‘Nationale Confederatie van de Politieke Gevangenen’. Annie werd op 7 maart 1936 geboren in Zwevegem en was huisvrouw.

Het jubilerende echtpaar heeft vier kinderen: Veerle, Hans, Inge en Piet. Anna, Thibaut, Julie, Camille, Elias en Lawrence zijn de zes kleinkinderen. Werner en Annie wonen in de Avelgemstraat in Zwevegem.

(GJZ)