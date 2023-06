Briljant voor Triphon en Georgette

De 89-jarige Triphon Van Den Heede en de 85-jarige Georgette vierden hun briljanten huwelijksjubileum tijdens de receptie op het gemeentehuis van Olsene.

Triphon werd geboren te Machelen en Georgette te Markegem. Ze leerden elkaar kennen op de Sinksenkermis te Machelen. Op 02/05/1958 stapten ze in het huwelijksbootje te Machelen. Ze wonen nu in de Slooverlos te Zulte. Ze hebben 2 kinderen, 5 kleinkinderen, 6 achterkleinkinderen en het 7e is op komst. Roger was actief in de vlasbewerking bij Van De Ginste te Machelen en Marie was ook werkzaam in de textiel bij Desmet in Zulte. Beiden genieten nu van hun groot gezin. (MV)