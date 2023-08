Briljant voor Roger en Trees

Roger Vandewalle (geboren in Meulebeke op 26 november 1933) en Marie Anthierens (geboren in Sint-Michiels op 6 september 1931) uit de Keizerstraat in Sint-Kruis hebben vorige zondag in het Kasteel van Moerkerke hun 65ste huwelijksverjaardag gevierd.

Roger was dertig jaar lang leraar wiskunde in het Sint-Leocollege in Brugge en is een oud-leerkracht van de Brugse burgemeester Dirk De fauw. Trees werkte tien jaar als boekhoudster bij de firma Van Loocke langs de Baron Ruzettelaan in Assebroek. Daarna werd ze huisvrouw en stond ze in voor de opvoeding van de drie zonen – die allemaal burgerlijk ingenieur werden. Zij zorgden voor zes kleinkinderen.

Roger was in 1999 de stichter van de Bond Oud-Leerkrachten Sint Leo. Hij was ook jarenlang voorzitter van de Toneelkring Reynaert in Sint-Kruis, waar Trees vele jaren instond voor de plaatsreservering. (SR/foto SR)