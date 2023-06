Briljant voor Roger en Marcella

Roger Steyaert en Marcella Cogghe hebben vorige week zondag samen met hun kinderen en enkele goede vrienden in brasserie De Tijl in Ruddervoorde hun diamanten huwelijksverjaardag gevierd.

Roger werd geboren op 20 juli 1933 in Brugge Hij werkte twaalf jaar op de ouderlijke boerderij, ging daarna aan de slag als bouwvakker bij de Brugse Bouw Onderneming, om zijn loopbaan af te sluiten bij het toenmalige Siemens. Marcella zag het levenslicht op 23 maart 1931 in Hertsberge en heeft altijd voor het gezin gezorgd, maar was ook een tijdje poetshulp.

Het koppel leerde elkaar kennen in de danstent van Hertsberge, waar Roger een oogje liet vallen op Marcella. Hij kreeg meteen wel de vraag of hij het meende. Ongeveer een jaar later vroeg hij haar op de Brugse foor ten huwelijk. Ze trouwden op 5 juni 1958 in de kerk van Hertsberge. Ze kregen twee zonen, Danny en Marc, en hebben een kleindochter, Rebecca.

Roger heeft een grote voorliefde voor zijn moestuin en Marcella zegt zelf dat kuizen haar hobby is. Samen gaan ze ook graag kaarten, en ze zijn lid van Okra. (GST)