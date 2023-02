Briljant voor Robert en Nora

‘Meester’ Robert Geldhof (90) en Nora Decoutere (85) hebben op 28 januari hun briljanten jubileum gevierd.

Nora en Robert zijn allebei afkomstig van Kachtem, een deelgemeente van Izegem. Nora groeit er op in een gezin van vier kinderen. Na haar lagere school volgt ze les in een Franstalige school in Ooigem. Wanneer ze zestien is, besluit ze in het naaiatelier van haar tante te leren naaien. Ze zou er vier jaar blijven, tot aan haar huwelijk.

Robert groeit op in een gezin van drie zonen. Na de lagere school trekt hij naar het Sint-Aloyiuscollege in Menen. Op 19-jarige leeftijd behaalt hij in de normaalschool het diploma van onderwijzer. Hij kan onmiddellijk lesgeven in twee scholen in Menen.

Nora en Robert waren geen onbekenden voor elkaar, want ze woonden in dezelfde straat. Toch is het pas in 1954 dat de vonk tussen hen overslaat. Op 27 december 1957 geven ze elkaar het jawoord. Nora ziet het meteen zitten om te verhuizen naar het gezellige Sint-Joris, want behalve haar oom woont ook haar grootmoeder Clémence Ide daar. Gedurende tien jaar woont het koppel in het schoolhuis. Nora staat er niet alleen in voor de schoonmaak, maar zorgt er vanaf halverwege de jaren 60 ook voor warm eten voor de schoolgaande kinderen.

Ondertussen was het gezin uitgebreid: in 1959 met dochter Katrien, in 1961 met zoon Bart (overleden) en vijf jaar later met dochter Ann. In 1967 verhuizen ze naar hun huidige villa langs de Brugsesteenweg. Hun grootste schat zijn hun zes kleinkinderen en hun acht achterkleinkinderen. (PG/foto IV)