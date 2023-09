Briljant voor Robert en Aldegonde

Robert Roose en Aldegonde Sap uit de Torhoutsestraat 290 hebben op zaterdag 3 september de naaste familie, vrienden en een delegatie van de gemeente ontvangen bij hun dochter Rosemie thuis om te toosten op hun briljanten huwelijksverjaardag.

Robert werd geboren op 2 januari 1937 op de Baliebrugge waar vroeg café-feestzaal Rozendal en de Mia stonden. Hij was een zelfstandig schrijnwerker op de Baliebrugge en hij was zeer actief binnen het verenigingsleven in Ruddervoorde. Robert was 25 jaar lang voorzitter van Apegem Sportief, waarvan hij nu de erevoorzitter is. Hij was ook bestuurslid, waarvan achttien jaar als voorzitter, van VIEF, het vroegere LBB; in 2021 werd hij gehuldigd toen hij zijn mandaat doorgaf aan de jongere generatie.

Aldegonde – Gonda voor de vrienden – zag het levenslicht op 18 oktober 1936 in Zwevezele en heeft altijd het zorgende in zich gedragen.

Het pasgetrouwde koppel woonde vijf jaar lang bij de ouders van Aldegonde in. Na het overlijden van haar moeder nam ze de zorg voor de ouderlijke winkel op zich.

Robert en Aldegonde trouwden in Zwevezele op 20 augustus 1958. Ze kregen drie kinderen: Francky (+), Ingrid (en Patrick De Meyer), en Rosemie (en Frank Goethals). Ze zijn opa en oma van Sofie Van Houcke en Stijn Vanslambrouck, Lies Van Houcke en Maarten Deneweth, Jens Goethals en Marie Nayaert, en Fien Goethals en Ben Zutterman. Met de komst van de kleinkinderen kwam het zorgende in Aldegonde weer naar boven: ze konden altijd bij Metje terecht voor opvang, een troostend woord of als oppas.

Eindelijk viergeslacht

Stig Vanslembrouck, Yoran Deneweth. Noah Goethals en Leni Zutterman zijn hun achterkleinkinderen. “Met de geboorte van onze achterkleindochter Leni werd een droom van mij eindelijk waar: een viergeslacht”, zegt Aldegonde. “Ik heb er wel lang op moeten wachten: tot 19 mei van dit jaar!”

Robert kan nu nog altijd genieten van het wielrennen en Gonda heeft volgens haar dochter een grote passie voor… taarten. (GST)