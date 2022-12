Briljant voor Raymonde en Noël uit Wervik

Noël Sarrazin (86) en Raymonde Barbary (83) zijn maar liefst 65 jaar getrouwd en werden naar aanleiding van hun briljanten bruiloft gehuldigd door het stadsbestuur.

Het diamanten paar woont in de Ten Brielensesteenweg en heeft drie kinderen: Marina, Martine en Philippe. Ze zijn ook de trotse grootouders van drie kleinkinderen: Annelies, Stijn en Aileen. Daarnaast zijn er twee achterkleinkinderen: Rune en Auke. Rune is een talentvolle voetballer die kansen krijgt in het eerste elftal van derdeklasser SK Roeselare-Daisel dat in dezelfde reeks als Eendracht Wervik speelt.

Noël was spoorlegger bij de NMBS. Raymonde was tien jaar strijkster en bleef daarna thuis om voor de kinderen en het huishouden te zorgen. Samen bezoeken de jubilarissen graag rommelmarkten. Noël is een fervent vinkenliefhebber. Fietsen is een grote hobby van Raymonde.

(EDB/foto MPM)