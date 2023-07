Briljant voor Maurice en Margaretha

Op woensdag 12 juli vierden Maurice Vincent en Margaretha Ommeganck hun briljanten huwelijksverjaardag. Schepen Astrid Mestdach feliciteerde het koppel namens het gemeentebestuur en het koninklijk paleis en overhandigde hun een champagnebox.

Maurice en Margaretha leerden elkaar kennen in dancing Roxy in Kalmthout. Het koppel heeft een dochter, Christel. Maurice heeft 42 jaar bij Compagnie Maritime Belge gewerkt. Hij was regelmatig 7 maanden per jaar in het buitenland, meer bepaald in West- en Zuid-Afrika. Margaretha was eerst werkzaam op de ‘Beltelefoon’, daarna werkte ze in een Kolonie voor verlaten kinderen in Kalmthout. Maurice gaat regelmatig alleen wandelen want Margaretha is slecht te been en stapt met een rollator. Ze genieten graag van het zonnetje en een drankje op het terras van de Royal. (DM/foto DM)