Briljant voor Marguerite Jonckheere en Omer Pollentier

Marguerite Jonckheere (88) en Omer Pollentier (93) zijn 65 jaar getrouwd. Het briljanten koppel stapte op 18 februari 1958 in het huwelijksbootje. Allebei opgegroeid in Westkerke leerden ze elkaar ook daar kennen.

“Ik ben eigenlijk afkomstig van Ieper, maar mijn ouders verhuisden naar hier. Omer en ik runden tot 30 jaar geleden een gemengd landbouwbedrijf in de Oude Gistelweg. Toen we stopten, hebben we een nieuw huis gebouw naast de boerderij waar we nog altijd wonen”, vertelt Marguerite.

Het echtpaar kreeg twee zonen: Johan, getrouwd met Marleen Gadeyne, en Ivan, getrouwd met Veerle Van Den Driessche. Intussen zijn Marguerite en Omer de grootouders van Jolien.

Ze zijn allebei nog redelijk actief. Marguerite is lid van meerdere verenigingen en gaat naar veel activiteiten. Omer is bij twee bolderverenigingen aangesloten.