Briljant voor Jeannine en Nestor

Ter gelegenheid van hun vijfenzestigste huwelijksverjaardag werden Nestor Peers en Jeannine Vindevogel door het stadsbestuur in de bloemetjes gezet.

Ze trouwden in Waregem op 12 april 1958. Nestor werd geboren in Olsene op 12 juni 1927. Hij werkte bij Armand Vanoost en was zelfstandig in de pluimveesector. Hij houdt van motoren en mooie auto’s. Jeannine zag het levenslicht in Oudenaarde op 8 december 1934. Ze werkte bij vader Jozef die eierhandelaar en pluimveeslachter was. Ze houdt van piano en lekker uitwaaien aan zee. Ze koesteren mooie herinneringen aan hun reizen naar Duitsland en Marbella. Nestor en Jeannine hebben een dochter: Isabelle. Hun kleinkind heet Charlotte.