Briljant voor Jeanine en Rogier

Op zaterdag 26 augustus feest ten huize Jeanine Alliet (85) en Rogier Verbeke (88) in de Aardappelhoekstraat voor hun briljanten huwelijksverjaardag.

Schepen Francis Debruyne kwam het koppel namens de stad met bloemen en waardebonnen feliciteren. Van het koningshuis had hij een oorkonde en een medaille voor hen bij.

Gewichtheffen

Jeanine en Rogier trouwden op 22 augustus 1958 op het gemeentehuis van Rumbeke. Jeanine werkte een tijdje in de voddenfabriek, die in de volksmond gekend was als het slunsekot. Rogier was mecanicien bij veevoeders Talpe en nadien bij NIDUR, een firma van bakkerijmachines in Kortrijk. Hij deed aan gewichtheffen in Au Damier, waar ook de broer van Jeanine actief was. Zo leerde het koppel elkaar kennen.

Ze kregen twee kinderen: Wim (Roeselare) en Windy (Ledegem). Kiara, Jordy, Nyne en Ymke zijn hun vier kleinkinderen en met Léon hebben ze sinds zeven maanden ook een eerste achterkleinkind.

Bolletra

Rogier heeft groene vingers, rijdt graag met de auto, is nog steeds lid van visclub Scalares en is een geoefend speler in de bolletra. Zonder voorkennis en extra opleiding is Rogier ook bijzonder handig met sculpteren in hout. Jeanine is een kokkin uit de duizend die nog elke dag een heerlijke maaltijd op tafel tovert. Haar stovers en tomatensoep met Maredsouskaas zijn familiale lievelingsgerechten, aldus een van de kleindochters. Jeanine en Rogier gaan nog graag op stap, uit eten of naar den bolletra.

Het geheim van een lang en mooi huwelijksleven? “Elkaar graag zien”, volgens Jeanine. “En content zijn met wat je hebt”, vult Rogier aan. (AD)