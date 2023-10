Briljant voor Henri en Marie-Thérèse uit Wielsbeke

Henri Christiaens (87) en Marie-Thérèse Meuris (88) werden samen met de familie ontvangen in het gemeentehuis van Wielsbeke.

Het paar stapte immers 65 jaar geleden in Sint-Baafs-Vijve in het huwelijk en dit briljanten jubileum ging niet onopgemerkt voorbij. Henri is afkomstig van Oeselgem. Hij was destijds aan de slag in de vlas- en textielsector. Marie-Thérèse is een rasechte Sint-Baafs-Vijfse. Ook zij werkte in de Linière de la Lys in Zulte, waar ook Henri toen aan de slag was. De vonk sloeg over en ze trouwden in 1958. Het huwelijk werd gezegend met zeven kinderen: Eddy, Caroline, Franky, Catherine, Anja, Christof en Steven. De elf klein- en negen achterkleinkinderen maken de familie compleet.

(MI/foto Frank)