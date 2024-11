Guido Bruynoghe (89) en Lena Leuridan (90) uit Reninge waren op 31 oktober precies 65 jaar getrouwd. Guido was jarenlang loonwerker en Lena was huisvrouw. Lena is geboren en getogen in Reninge, Guido is afkomstig van Alveringem. Het briljanten paar heeft een zoon Koen, drie kleinkinderen en ondertussen ook al een achterkleinkind. Hun hobby’s zijn onder meer kruiswoordraadsels invullen. Het stadsbestuur van Lo-Reninge kwam langs om de jubilarissen te feliciteren.