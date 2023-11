Briljant voor Ginette en Remi uit Deerlijk

Remi Hostyn (89) en Ginette Vanneste (84), uit de De Taeyelaan (E3-wijk), hebben hun 65ste huwelijksverjaardag gevierd. Zij wonen er 56 jaar en zijn actief bij verschillende seniorenclubs.

Remi stamt uit een Deerlijks gezin van twaalf kinderen. Ginette uit een gezin van acht, en dat woonde achtereenvolgens in Heule, Kuurne, Poperinge en ten slotte Deerlijk.

Hun trouwfeest was in het toenmalige café Sint-Columba, in het centrum van de gemeente. Het gezin Hostyn-Vanneste kreeg zes kinderen, van wie er één overleden is.

Remi werkte in de textiel bij de firma Nuyttens, in de bouwsector bij Deleersnyder en lange tijd bij Bekaert in Zwevegem. Ginette werkte bij Vanneder in Waregem. Nu vullen ze hun dagen als actieve leden van Okra en van de Vriendenkring in de Statiewijk. Zij kaarten graag en houden van tv-kijken. (MVD/foto MVD)