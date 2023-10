Briljant voor Gertrude en Lodewijk

Gertrude Ameloot (88) uit Watou en Lodewijk Verhoest (91) uit Beveren-Roeselare huwden op het gemeentehuis van Watou op 20 september 1958. 65 jaar later werd het briljanten koppel door burgemeester Kris Declercq in de bloemetjes gezet bij hun dochter Ann in de Iepersestraat.

Lodewijk studeerde na zijn collegejaren in Izegem voor huisarts aan de katholieke universiteit Leuven. Zeven dagen na hun huwelijk vertrok het jonge koppel naar Congo ter compensatie van zijn legerdienst. Twee jaar later waren ze, na de onrusten bij de onafhankelijkheidsstrijd, terug in België, waar hij als huisarts startte in de Rumbeeksesteenweg en vanaf 1962 in de Oostnieuwkerksesteenweg, waar ze nog steeds wonen. In 1960 behoorde Lodewijk tot de allereerste lichting arbeidsgeneesheren in België. Zijn eerste opdracht was de grote Philipsvestiging in Beveren met toen 1.800 werknemers. “Mijn echtgenote Gertrude was mijn assistente en toeverlaat, enerzijds als verpleegster voor het toedienen van de eerste zorgen en anderzijds voor mijn administratie”, vertelt dokter Verhoest.

Orde van Geneesheren

“Ik ben nog steeds aangesloten bij de orde van geneesheren, ik geef hier en daar nog wat advies. Mijn dokterspraktijk is met het heengaan van mijn eigen patiënten geleidelijk aan uitgedoofd. Rudi, Kristien en Ann zijn hun kinderen. Rudi woont in de buurt van La Roche, Kristien is getrouwd met Jan Delhuvenne en woont in Rumbeke en Ann gehuwd met Francis Soete woont in Roeselare. Ze zijn opa en oma van Astrid, Bert, Charlotte, Esther en Michelle. Cas, Ina en Medard zijn hun achterkleinkinderen. Beide zijn lid geweest van de Koperen en de Zilveren Passer. Lodewijk gaat nog elke maandag bridgen in wzc De Zilverberg. Gertrude tenniste graag in haar jongere jaren. Beide zijn sinds de begindagen van De Weekbode trouwe lezers van ons weekblad. “Ik was als huisarts en arbeidsgeneesheer veel op stap en zelden thuis”, zegt Lodewijk. “Gertrude zorgde altijd voor een warm welkom en een gezellige thuis, daar ben zeer dankbaar voor.” (AD)