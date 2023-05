Briljant voor Germain en Marie

Germain Decorte en Marie De Baets vierden in de Onderwijsstraat hun 65ste huwelijksverjaardag. Germain en Marie zijn echte Heistenaars en leerden elkaar kennen in dancing-café bij Samijn (Samming) in Heist. Ze hebben vier zonen: Marc, Frank, Wim en Rik (+). Marie en Germain zijn enorm fier op hun zeven kleinkinderen Lieselot, Stefanie, Benjamin, Bram, Kasper, Rune en Warre. Thérèse werkte in de krantenwinkel op de hoek van de Knokkestraat en de Onderwijsstraat. Germain was aan de slag bij zijn vader Léon in de beenhouwerij in de Onderwijsstraat 19. Toen het te druk werd, stopte Thérèse de uitbating van haar krantenwinkel en ging meehelpen in de slagerij waar zij naast de opvoeding van hun vier kinderen ook mee instond bij de bedeling van het vlees. Op een bepaald moment hoorde één van de kinderen dat de vorige eigenaars van de krantenwinkel zouden stoppen. Tegen de middag waren de nodige contacten gelegd en werd meteen beslist om de beenhouwerij te ruilen voor de krantenwinkel. (DM/foto DM)