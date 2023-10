Briljant voor Georges Vankemmel en Marie-Thérèse Caron

Georges Vankemmel (90) en Marie-Thérèse Caron (87) uit de Havermuis vierden hun 65ste huwelijksverjaardag. Georges werd geboren als deel van een tweeling op 14 juli 1933 in de Casselstraat. Tijdens zijn beroepsloopbaan was hij eerst monteur bij Vandersmidt in Boeschepe en later werkte hij nog bij Meubels Decoene in Kortrijk en de baksteenovens Schabalie in Poperinge. In 1958 ging hij aan de slag bij Ocean, een voorloper van elektrogroep Gaselect. Daar bleef hij tot zijn pensioen. Marie-Thérèse werd geboren op 10 juli 1936 in Abele. Zij was meer dan 14 jaar dienstmeid op het hopbedrijf Dejonghe in Watou. De twee leerden elkaar kennen tijdens een bal in Ciné Normanie en trouwden op 11 oktober 1958. Georges was 26 jaar brandweerman en sinds zijn 14de ook een verwoed duivenmelker. Ook Marie-Thérèse is dagelijks bezig met de duiven. (AHP/foto MD)