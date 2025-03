Briljant voor Freddy Pieters en Rosette Monteny

Op 10 maart 1960 werden Freddy Pieters en Rosette Monteny officieel in de echt verbonden. Op zondagmorgen 9 maart vierden ze hun briljanten huwelijksjubileum.

De schepenen Luc Lierman en Isabelle Goeminne brachten hen bij hen thuis in de Blauwvoetlaan in Heist de beste wensen over namens het gemeentebestuur en het Koninklijk Paleis.

Freddy en Rosette leerden elkaar kennen tijdens de kermis op de markt van Heist. Rosette was huisvrouw. Freddy was van de Westhoek en moest hier aan de kust werk zoeken. Hij werkte bij Glaverbel en daarna in de cokesfabriek in Zeebrugge. Op 53-jarige leeftijd ging hij met brugpensioen.

Het echtpaar heeft geen specifieke hobby’s, tenzij een paar keer per jaar een uitstapje naar Duitsland. Elke zondag gaan ze ook Chinees eten.