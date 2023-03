Briljant voor Frans en Cecile

Ter gelegenheid van hun 65ste huwelijksverjaardag ontvingen Frans Mestdagh en Cecile Kerkhove in wzc Heilige Familie het bezoek van een delegatie van het gemeentebestuur. De jubilarissen woonden vroeger in de Europalaan en daarna vele jaren in een appartement in het centrum van de gemeente. Nu verblijven ze in het woonzorgcentrum. Er waren geschenken van de gemeente en een medaille van de vorsten. Na het lezen van het guldenboek was er als afsluit een koffietafel. (MVD/foto MVD)