Briljant voor Dina en Wilfried

Dina Vandenbussche (88) en Wilfried Devos (94) uit de Koestraat zijn 65 jaar getrouwd. Ze huwden op 11 augustus 1958. Schepen Francis Debruyne kwam het briljanten koppel bij hen thuis namens de stad feliciteren

Wilfried was zijn hele beroepsloopbaan bediende bij Electrabel. Dina was een tijd actief als bediende bij de brouwerij Rodenbach en was nadien 27 jaar zelfstandige van de spaarbank HSA, nu Crelan, eerst bij haar thuis en daarna in Oekene.

Ze leerden elkaar kennen op een fancy fair op de Sint-Jozefsparochie. Op 11 augustus 1958 stapten ze in het huwelijksbootje.

Ze zijn de trotse ouders van zes kinderen: Ciska (Diksmuide), Sabine (Moen), Tine (Saint-Front-sur-Lémance – departement Lot et Garonne), Anne (Roeselare), Peter (Oostnieuwkerke) en Jeroen (Avelgem). Er zijn ondertussen 13 kleinkinderen en vijf achterkleinkinderen. Leuk detail: de oudste dochter Ciska werd precies negen maanden na hun huwelijk geboren.

Hobby’s

Dina is nog altijd lid van het Sint-Jozefskoor, net als haar dochter Ciska. Ze houdt van fotografie en is bijzonder handig met de computer en fotoshopt steeds de verjaardagskaarten voor haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen. Wilfried maakt houtsculpturen, de basistechniek heeft hij geleerd in het dienstencentrum Ten Elsberge.

Beiden waren vroeger ook gedreven bestuursleden van de plaatselijke Gezinsbond onder voorzitterschap van Hector Lievens en André Coene. Dina is nog zeer actief en bereddert nog het huishouden. Wilfried daarentegen sukkelt wat met de gezondheid. “En als we eens ruzie maken, dan kruipen we elk in ons kotje”, lacht Dina. “Wilfried in het tuinhok en ik binnen en we wachten tot de vlaag, meestal vanzelf, overwaait.” (AD)