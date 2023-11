Briljant voor Delphin en Antoinette uit Sint-Andries

Delphin Vanderhaegen (geboren in Blankenberge op 10 september 1937) en Antoinette Vrebos (geboren in Leuven op 26 februari 1937) uit de Edward de Janssstraat in Sint-Andries hebben zaterdag in Clos du Midi aan de Gistelse Steenweg in Sint-Andries hun briljanten huwelijksjubileum gevierd.

Ze leerden elkaar kennen in Cinema Palladium in Blankenberge. Antoinettte woonde in Leuven, maar zakte regelmatig af naar de kust, waar ze haar zomerliefje tegen het lijf liep. Op 27 oktober 1958 trouwden ze. Ze kregen drie kinderen: Ivan, Nancy en Jurgen. Intussen zijn er zes kleinkinderen en één achterkleinkind.

Elektricien

Delphin werkte eerst als elektricien in de haven van Oostende en later als elektricien bij EBES in Brugge. Voor haar huwelijk werkte Antoinette als verkoopster in de kledingzaak Miny in Blankenberge. Na haar huwelijk werd ze huisvrouw.

Voetbal

Delphin kijkt graag voetbal. Hij speelde onder meer voor Daring Blankenberge, voor Cercle Brugge en later nog voor Torhout. Ook Antoinette houdt van voetbal. Haar vader was scheidsrechter op nationaal niveau. Samen houden ze van een lekker etentje op restaurant.

Burgemeester Dirk De fauw kwam hen feliciteren met hun huwelijksjubileum.